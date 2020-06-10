Muğla Valisi Orhan Tavlı kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararıyla birlikte Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu. Bu gelişmenin ardından başta Muğlalılar olmak üzere pek çok kişi yeni valinin kim olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Muğla Valisi Orhan Tavlı kimdir?
Çanakkale Valisi olarak görev yapan Orhan Tavlı , Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliği görevine atandı. İşte, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın biyografisi...
1965 yılında doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere’de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD’de bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Orhan Tavlı sırasıyla;
1988-1991 Sivas İli Kaymakam Adaylığı,
1991-1993 Giresun-Güce İlçesi Kaymakamlığı,
1993-1995 Samsun-Ayvacık İlçesi Kaymakamlığı,
1995-1998 Erzurum-Aziziye (Ilıca) İlçesi Kaymakamlığı,
01.09.1998-15.12.1998 İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şubesi,
1999-2014 Ankara-Mülkiye Müfettişliği,
2014-2016 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı,
10 Eylül 2016 tarih ve 29827 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9158 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çanakkale Valiliğine atandı.
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