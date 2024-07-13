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Muğla Ula'da tur otobüsü iş yeri ve eve çarparak durabildi! 1 can kaybı, 33 yaralı

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#Muğla#Ula#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 10:56

Muğla'nın Ula ilçesinde freni tutmayan bir tur otobüsü çevrede bulunan iş yeri ve eve çarparak durabildi. Kazada 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Kazada Melisa Gültekin’in (11) öldü, 3’ü ağır, 33 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet D., idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 33 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Melisa Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muğla Ulada tur otobüsü iş yeri ve eve çarparak durabildi 1 can kaybı, 33 yaralı

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KAZA, ARAÇ KAMERASINDA

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün şoförünün korna çaldığı, ardından araçlara çarptığı yer aldı. (DHA)

Muğla Ulada tur otobüsü iş yeri ve eve çarparak durabildi 1 can kaybı, 33 yaralı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Muğla Ulada tur otobüsü iş yeri ve eve çarparak durabildi 1 can kaybı, 33 yaralı

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#Muğla#Ula#Kaza

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