Muğla Posta Kodu kaçtır? Muğla ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları kargoların il ve ilçeye göre kolay bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan numaralardır. Bu numaralarda ilk 2 hane ili, son 3 hane ise ilçeyi veya beldeyi temsil eder.

Muğla İli Posta Kodu

Muğla ilinin posta kodu 48000 olarak bilinir. Muğla ilçe posta kodları 48 numarasının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun getirilmesi ile meydana gelen numaralardır. Bu sayede taşımacılık hizmetlerindeki işleyişte aksama yaşanmaz.

Muğla İlçelerinin Posta Kodları

Muğla iline dahil olan ilçelerin posta kodları aşağıda sıralanmıştır. Bu illerde bulunan köy ve mahallelerin posta kodları da dahil oldukları ilçe posta kodu ile aynıdır.

Muğla Bodrum İlçesi posta kodu: 48470

Muğla Dalaman İlçesi posta kodu: 48770

Muğla Datça İlçesi posta kodu: 48900

Muğla Fethiye İlçesi posta kodu: 48375

Muğla Kavaklıdere İlçesi posta kodu: 48585

Muğla Köyceğiz İlçesi posta kodu: 48803

Muğla Marmaris İlçesi posta kodu: 48706

Muğla Menteşe İlçesi posta kodu: 48040

Muğla Milas İlçesi posta kodu: 48210

Muğla Ortaca İlçesi posta kodu: 48840

Muğla Seydikemer İlçesi posta kodu: 48360

Muğla Ula İlçesi posta kodu: 48650

Muğla Yatağan İlçesi posta kodu: 48516

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