Muğla Posta Kodu kaçtır? Muğla ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizde kargoculuk hizmetlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde ülkemizdeki taşımacılık ve kargo hizmetleri düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Muğla ilinin ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? Muğla ilçelerinin bütün posta kodu listesini derledik.
Posta kodları kargoların il ve ilçeye göre kolay bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan numaralardır. Bu numaralarda ilk 2 hane ili, son 3 hane ise ilçeyi veya beldeyi temsil eder.
Muğla İli Posta Kodu
Muğla ilinin posta kodu 48000 olarak bilinir. Muğla ilçe posta kodları 48 numarasının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun getirilmesi ile meydana gelen numaralardır. Bu sayede taşımacılık hizmetlerindeki işleyişte aksama yaşanmaz.
Muğla İlçelerinin Posta Kodları
Muğla iline dahil olan ilçelerin posta kodları aşağıda sıralanmıştır. Bu illerde bulunan köy ve mahallelerin posta kodları da dahil oldukları ilçe posta kodu ile aynıdır.
Muğla Bodrum İlçesi posta kodu: 48470
Muğla Dalaman İlçesi posta kodu: 48770
Muğla Datça İlçesi posta kodu: 48900
Muğla Fethiye İlçesi posta kodu: 48375
Muğla Kavaklıdere İlçesi posta kodu: 48585
Muğla Köyceğiz İlçesi posta kodu: 48803
Muğla Marmaris İlçesi posta kodu: 48706
Muğla Menteşe İlçesi posta kodu: 48040
Muğla Milas İlçesi posta kodu: 48210
Muğla Ortaca İlçesi posta kodu: 48840
Muğla Seydikemer İlçesi posta kodu: 48360
Muğla Ula İlçesi posta kodu: 48650
Muğla Yatağan İlçesi posta kodu: 48516
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