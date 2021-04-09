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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:08 | Son Güncelleme:

Muğla Posta Kodu kaçtır? Muğla ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Muğla Posta Kodu kaçtır? Muğla ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları ülkemizde kargoculuk hizmetlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde ülkemizdeki taşımacılık ve kargo hizmetleri düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Muğla ilinin ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? Muğla ilçelerinin bütün posta kodu listesini derledik.

Posta kodları kargoların il ve ilçeye göre kolay bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan numaralardır. Bu numaralarda ilk 2 hane ili, son 3 hane ise ilçeyi veya beldeyi temsil eder.

 Muğla İli Posta Kodu

 Muğla ilinin posta kodu 48000 olarak bilinir. Muğla ilçe posta kodları 48 numarasının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun getirilmesi ile meydana gelen numaralardır. Bu sayede taşımacılık hizmetlerindeki işleyişte aksama yaşanmaz.

 Muğla İlçelerinin Posta Kodları

 Muğla iline dahil olan ilçelerin posta kodları aşağıda sıralanmıştır. Bu illerde bulunan köy ve mahallelerin posta kodları da dahil oldukları ilçe posta kodu ile aynıdır.

 Muğla Bodrum İlçesi posta kodu: 48470

 Muğla Dalaman İlçesi posta kodu: 48770

 Muğla Datça İlçesi posta kodu: 48900

 Muğla Fethiye İlçesi posta kodu: 48375

 Muğla Kavaklıdere İlçesi posta kodu: 48585

 Muğla Köyceğiz İlçesi posta kodu: 48803

 Muğla Marmaris İlçesi posta kodu: 48706

 Muğla Menteşe İlçesi posta kodu: 48040

 Muğla Milas İlçesi posta kodu: 48210

 Muğla Ortaca İlçesi posta kodu: 48840

 Muğla Seydikemer İlçesi posta kodu: 48360

 Muğla Ula İlçesi posta kodu: 48650

 Muğla Yatağan İlçesi posta kodu: 48516

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