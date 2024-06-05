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Muğla Milas'taki orman yangının çıkış nedeni tespit edildi: Sigara izmariti!

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#Muğla#Milas#Orman Yangını
Muğla Milastaki orman yangının çıkış nedeni tespit edildi: Sigara izmariti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:08

Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

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Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi. Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

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#Muğla#Milas#Orman Yangını

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