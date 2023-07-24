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Muğla Milas'ta orman yangını: Kontrol altına alındı

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#Muğla#Milas#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 14:40

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Orman yangınına, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel ile karadan, 6 uçak ve 6 helikopter ile de havadan müdahale edildi. Ormanda başlayıp, makiliğe de sıçrayan yangın iki saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı.

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Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

6 UÇAK VE 6 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Orman yangınına 6 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma, belediye ekipleri ile orman işçileri olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti.

Muğla Milasta orman yangını: Kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

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Ormanda başlayıp, makiliğe de sıçrayan yangın 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında, ilk belirlemelere göre orman ve makilik yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Milasta orman yangını: Kontrol altına alındı

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#Muğla#Milas#Orman Yangını