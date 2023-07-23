Muğla Milas’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06’da orman yangını başladı. Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.

YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor. Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.