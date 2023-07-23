×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Muğla Milas’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Milas#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:09

Muğla’nın Milas ilçesinde 13:06'da başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor

Haberin Devamı

Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06’da orman yangını başladı. Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.

YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor. Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.

Muğla Milas’ta orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Milas#Yangın