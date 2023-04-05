Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 31 oldu

Haberin Devamı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Önceden belirlenen 30 adrese dün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Narkotik, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ile Özel Harekat Şube Müdürlükleri ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği'nden 41 ekip, 168 personel ile 4 narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 1 Kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 527 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan toplam 31 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)