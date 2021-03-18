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Gündem
Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede

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Muğla merkezli 9 ildeki siber dolandırıcılık operasyonun şüphelileri adliyede

MUĞLA merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ile kimlik bilgilerini çalarak, siber dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Yaşları 18'den küçük olan 7 şüpheli ise, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Datça'da geçen 30 Nisan günü gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M. E. Y.' nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Mart günü, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

Muğla ile İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan operasyonda, aralarında suça sürüklenen çocukların (SSÇ) da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüt kapsamında bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçlamaları yöneltilen şüphelilerden 11'i bugün Datça Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaşları 18'den küçük olan 7 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.

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