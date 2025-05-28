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Muğla Marmaris’te orman yangını

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#Muğla#Marmaris#Orman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 16:54

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla Marmaris’te orman yangını

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Muğla Marmaris’te orman yangını

 

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#Muğla#Marmaris#Orman

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