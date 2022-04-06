Muğla, İzmir ve Çanakkale'de toplamda 130 kaçak göçmen kurtarıldı

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Yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itmesiyle ölümle burun buruna geldi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı dün Çeşme açıklarında saat 06.45 ve gece 23.20 sıralarında 2 farklı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Lastik botlarda sürüklenen 64 kaçak göçmeni kurtardı.

UMUDA YOLCULUK HÜSRAN OLDU

Hava ve deniz şartlarının daha elverişli olmaya başladığı günlerde Ege Denizi'ne kıyısı olan illerden de benzer haberler artarak gelmeye başladı. 'Umuda yolculuk' adı altında Yunanistan'a gitmeye çalışan yasadışı göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen ve dalgalarla sürüklenen lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan Çanakkale Ayvacık ilçesinde de Türk karasularına itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.