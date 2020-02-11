Muğla Fethiye merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından yalan vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen çetenin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında bugün Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak Kocaeli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, 'insan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 18 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.

Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.