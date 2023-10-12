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Muğla Bodrum'da motosiklet sürücüsünün feci ölümü

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#Muğla#Bodrum#Polis
Muğla Bodrumda motosiklet sürücüsünün feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 12:27

Muğla'nın Bodrum ilçesinde istinat duvarı ile beton elektrik direğinin arasına sıkışan motosikletli Cengizhan Kır (25), yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Cengizhan Kır, kullandığı 48 TH 404 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki istinat duvarı ile beton elektrik direği arasına sıkıştı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasksız motosiklet sürücüsü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurye olan Kır'ın bir mekanda eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kır'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Bodrumda motosiklet sürücüsünün feci ölümü

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#Muğla#Bodrum#Polis

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