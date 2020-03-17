Muğla Bodrum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 17 Mart son dakika canlı depremler listesi 2020

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.Yaşanan son dakika deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verisine göre bugün Ege Denizi, Elazığ ve Muğla'da meydana gelen depremler büyüklükleri ile dikkat çekiyor. İşte, 17 Mart son deprem haritası.

17 MART DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.17 21:14:32 36.9737 27.3350 10.2 -.- 4.3 4.1 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.03.17 21:14:31 36.9300 27.2200 13.3 -.- 4.3 -.- GOKOVA KORFEZI-EGE DENIZI Otomatik

2020.03.17 20:27:23 39.0847 27.8322 13.7 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 20:21:12 38.3202 38.8042 8.4 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 20:13:22 39.1458 27.9335 12.4 -.- 1.5 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 20:12:40 39.0978 27.7283 16.6 -.- 1.6 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 19:54:06 38.4927 39.4935 6.3 -.- 3.7 3.7 PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:23:36 38.2688 38.8700 14.7 -.- 1.5 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 19:17:44 38.5330 39.4920 5.8 -.- 2.3 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:10:42 38.4813 39.3062 12.8 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 19:05:08 39.2103 27.8950 5.0 -.- 2.0 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 18:03:02 39.1172 27.7855 11.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 17:36:30 38.2780 38.7832 2.0 -.- 3.3 3.3 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:53:50 38.4393 39.2732 3.4 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 16:51:01 38.4827 39.4883 7.1 -.- 1.9 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 16:33:09 38.2960 38.9280 15.1 -.- 1.0 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:29:59 39.1020 27.7975 11.1 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 16:19:18 38.2835 39.0707 7.6 -.- 0.9 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.03.17 16:17:00 38.4147 39.2333 4.5 -.- 1.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 15:34:49 38.5420 39.3780 24.6 -.- 1.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2020.03.17 14:56:25 39.0358 27.7618 13.0 -.- 1.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 14:21:42 38.3247 40.8348 4.4 -.- 2.2 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2020.03.17 14:15:59 37.8983 27.6003 10.0 -.- 2.0 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.03.17 14:14:15 37.6787 30.4810 12.5 -.- 1.9 -.- YESILBASKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2020.03.17 14:01:06 37.9372 27.5720 17.8 -.- 1.9 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.03.17 14:00:08 37.9633 27.5968 7.2 -.- 2.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.03.17 13:55:54 38.2703 38.7400 2.5 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.17 13:35:11 40.4053 32.8910 12.2 -.- 3.0 -.- YAYLAK-CUBUK (ANKARA) İlksel

2020.03.17 13:34:50 38.5873 39.5917 5.3 -.- 1.7 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 13:24:35 38.4150 39.1593 11.1 -.- 0.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 12:55:16 40.1900 30.8568 0.0 -.- 1.6 -.- GURPINAR-GOYNUK (BOLU) REVIZE01 (2020.03.17 12:55:16)

2020.03.17 12:53:05 40.1923 30.7982 0.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel

2020.03.17 12:12:58 37.4260 29.3778 7.7 -.- 2.1 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.03.17 11:57:09 37.2713 28.2380 0.0 -.- 1.8 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.03.17 11:35:45 36.8825 36.8585 0.0 -.- 1.9 -.- SENLIKCE-MUSABEYLI (KILIS) İlksel

2020.03.17 11:28:58 38.5440 39.8942 16.0 -.- 1.8 -.- HALKALI-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 11:07:21 38.4898 39.5150 19.2 -.- 1.1 -.- KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 10:19:44 38.3755 39.5322 15.5 -.- 1.4 -.- TOPALUSAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 10:14:52 39.0197 27.9860 9.9 -.- 2.2 -.- MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 09:44:35 40.7530 31.5702 0.0 -.- 2.2 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel

2020.03.17 09:38:57 40.0608 41.1115 20.7 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2020.03.17 09:32:30 38.4852 38.9670 1.9 -.- 1.1 -.- YALINDAMLAR-(ELAZIG) İlksel

2020.03.17 09:25:07 38.5588 39.6035 1.3 -.- 1.0 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 09:23:13 38.5340 39.5237 5.6 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 09:06:36 38.7113 43.0022 2.8 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2020.03.17 08:18:13 38.5255 39.4930 3.1 -.- 3.7 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 08:12:56 38.5347 39.4952 4.7 -.- 2.2 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 07:56:11 40.2970 42.5020 11.9 -.- 2.4 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.03.17 07:00:09 38.4282 39.2328 2.7 -.- 2.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 06:43:06 38.4453 39.4350 5.0 -.- 1.0 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 06:18:23 40.8545 31.7205 5.8 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2020.03.17 06:06:29 38.0415 30.0603 3.8 -.- 2.4 -.- GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.03.17 05:33:49 38.0552 30.0715 5.9 -.- 2.4 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.03.17 05:28:04 39.0377 27.8662 9.4 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 05:17:56 39.1537 27.7675 7.6 -.- 1.7 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.17 04:36:19 38.3687 39.0755 9.5 -.- 1.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 04:33:14 38.3543 39.1533 13.2 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 03:12:52 38.4425 39.2767 11.2 -.- 2.1 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 02:27:07 38.3130 38.9842 4.2 -.- 1.2 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.03.17 02:00:39 39.0467 27.8433 22.8 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.17 01:42:28 38.3383 38.9562 10.7 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 00:44:37 38.5002 44.4187 20.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.17 00:26:41 38.3050 38.9983 12.1 -.- 1.8 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.03.17 00:16:10 38.4243 39.2353 5.5 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.17 00:05:36 38.3262 38.8722 8.2 -.- 0.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel