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Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

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#Muğla#Düzensiz Göçmen#Göçmen Kaçakçısı
Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 11:08

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenliğimiz tarafından Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgi alınması üzerine; Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonda 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince yürütülen takip çalışmaları sonucunda karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığımızı, İzmir MİT Bölge Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Muğla#Düzensiz Göçmen#Göçmen Kaçakçısı

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