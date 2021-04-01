Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 90.16 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.04.2021, 15:33:41 TSİ
Enlem : 36.2208 N
Boylam : 26.5375 E
Derinlik : 51.70 km
Detay : https://t.co/QBykOK4A7o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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