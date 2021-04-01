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Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

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Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

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