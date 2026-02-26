×
Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 19:12

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik botta, 11'i çocuk 25 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

