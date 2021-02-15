Müge Anlı’ya katılmıştı! Davut Kıranlı hakkında şoke eden iddia! İntihar mı etti?

Müge Anlı’da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Programa katılan Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek Müge Anlı programına başvurmuştu. O programın ardından ortaya atılan bir iddia ise şoke etti.



Eşinin bulunmasını isteyen Davut Kıranlı eşinin kaçırıldığını belirtmişti. Bir süredir araştırmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ‘Davut Kıranlı intihar mı etti?’ sorusu sorulmaya başlandı.

Kıranlı, son olarak 12 Şubat Cuma günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Programda karısının şoför olarak işe aldığı Muammer tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi.



Karısını çok sevdiğini programda bile ‘güzelim’ diye hitap eden eş Davut Kıranlı canlı yayında bir şok yaşadı. Müge Anlı kısa süre içerisinde ulaştığı Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı canlı yayına çağırdı. Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyleyince stüdyo karıştı.



HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ



Davut Kıranlı'nın 12 Şubat tarihli yayın sonrasında bir aracın önüne atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Davut Kıranlı intiharı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı