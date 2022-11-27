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Müge Anlı'nın programı sonrası gözaltına alınmışlardı! Erdal Sakız'ın katili, ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşmış

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#Sakarya#Karasu#Erdal Sakız
Müge Anlının programı sonrası gözaltına alınmışlardı Erdal Sakızın katili, ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 11:55

Sakarya’da kendisinden 10 gün boyunca haber alınamayan ve ormanlık alanda otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız cinayetinde kan donduran bir detay ortaya çıktı. Cinayeti işleyen E.K.’nın, Sakız’ın ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı. Erdal Sakız cinayetine Müge Anlı'nın programında da yer verilmişti. Polis ekipleri araştırmalarını sürdürürken Sakız ailesi Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. Aracında ölü bulunan Sakız'ın, canlı yayına çıkan arkadaşı E.K., karısı L.K. ve çiftin oğlu program sonrası gözaltına alınmıştı.

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Olay, 9 Kasım tarihinde Erdal Sakız’ın ortadan kaybolmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi’nde yaşayan Sakız, 9 Kasım tarihinde otomobiliyle evinden ayrıldı. Erdal Sakız’dan bir süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde 19 Kasım Cumartesi günü Sakız’ın cansız bedenine Çam Dağı mevkiindeki ormanlık alanda aracının içerisinde ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Sakız’ın göğüs ve baş kısmında mermi olduğu tespit edildi.

Müge Anlının programı sonrası gözaltına alınmışlardı Erdal Sakızın katili, ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşmış
Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerinin çalışmaları neticesinde elde edilen delil ve alınan ifadelerle birlikte gözaltına alınan cinayet şüphelileri, E.K., eşi L.K. ve 16 yaşındaki çocukları S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden üç çocuk babası Sakız ile E.K.’nın arasında para meselesi olduğu da ileri sürüldü.

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Müge Anlının programı sonrası gözaltına alınmışlardı Erdal Sakızın katili, ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşmış

ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı E.K.’nın 19 Kasım tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Sakız’ın cansız bedenine ulaşıldığı haberini sosyal medya hesabında paylaşan E.K.’ya yorum yağdı. ‘Hem öldürdün, hem paylaştın’, ‘öldür hem de paylaş, iyi oyuncusun’ ve ‘utanmadan birde paylaştı mı yüzsüz’ ifadeleri yapılan yorumlar arasında yer aldı.

Müge Anlının programı sonrası gözaltına alınmışlardı Erdal Sakızın katili, ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşmış

 MÜGE ANLI'NIN PROGRAMININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Erdal Sakız cinayetine MÜGE ANLI'nın programında da yer verilmişti. Polis ekipleri araştırmalarını sürdürürken Sakız ailesi Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. Aracında ölü bulunan Sakız'ın, canlı yayına çıkan arkadaşı E.K., karısı L.K. ve çiftin oğlu program sonrası gözaltına alınmıştı.

 

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#Sakarya#Karasu#Erdal Sakız

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