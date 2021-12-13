Müge Anlı'daki olay çok konuşulmuştu! Eşinin başkasıyla kaçtığını öğrenen Serkan Kıyak'tan acı haber

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Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan Kıyak, 3 Aralık'ta 2 yıllık eşi ev kadını Zehra Kıyak'ın ortadan kaybolması üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu.



Polis Zehra Kıyak'ı ararken, Serkan Kıyak de eşinin bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Eşine, 'Evine, çocuğunun yanına dön' çağrısı yapan Serkan Kıyak, hayatının şokunu yaşadı. Serkan Kıyak, programa bağlanan eşi Zehra Kıyak'ın pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını söylemesiyle yıkıldı. Programın ardından Serkan Kıyak, memleketi Uşak'a döndü.

Serkan Kıyak, dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval Kıyak'a bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan Kıyak'a ulaşamayınca, polise haber verdi. Dün saat 12.00 sıralarında Serkan Kıyak'ın Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan Kıyak'ın cansız bedeli ile karşılaştı.



Serkan Kıyak'ın cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan Kıyak'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak'ın kuzeni Fatma ise Çok büyük üzüntü içinde olduklarında belirtirken şu ifadeleri kullandı:

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Söylenecek söz yok aslında. gerçekten acımız çok büyük. Zehra konusunda çok kızgınım. Çok sevdiğimiz bir insandı, büyük bir acıya sebep oldu kendisi. Biz haberi aldık, anne evine gittik. Halam başka şehirde yaşıyor. Zehra Halamı arayıp çocuğumu istiyorum, çocuk nerede diye sordu. Halam da çocuğun yerini söylemedi. 'Çocuğu da alacağım, maaşını da alacağım" dedi.'

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Olayla ilgili konuşan Müge Anlı ise şöyle konuştu:

Evde ölü olarak bulunuyor, soruşturma sürüyor. Kuvvetle muhtemel ki hayatına son verdi, dayanamadı deniyor. Gerçekten çok üzüldüm, biz onu İstanbul'a bekliyorduk. Zahide Yetiş'in programına katılacaktık. Ona iyi gelecek diye düşünüyorduk.



Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlayan bir Serkan vardı karşımızda. Aslında giderken morali yerindeydi. Burada kalması için de çok zorladık. 'Ben devlet memuruyum' dedi. Burada kendini yerlere atınca psikiyatrik destek vermek istedik. Ama kabul etmedi, etmiyorlar.

Evet ihanet acısı, birini kaybetme acısıyla denk bir acıymış. Serkan buraya gelmeden zaten eşinin Sinan ile gittiğini bilerek buraya gelmiş. Biz ne kadar üzüldük Serkan adına. Ben onu çok sevdim. Onun iyi niyetini gördüğümüz zaman... Bazen sevmiyorsun, yaşananlar hoşuna gitmiyor.



EŞİNDEN HAYRETE DÜŞÜREN SÖZLER: MAAŞINI DA BEN ALACAĞIM, ÇOCUĞU DA

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Eşi de aramış, annemin de ilk onu söyledi. "Oh ne güzel devlet memuru ya maaşını alacak" dedi. Gerçekten de eşi aramış, 'maaşını da ben alacağım, çocuğu da alın' deyip arayıp kapatmış.