Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında son dakika... Ağaçta asılı olarak bulundu

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti. Sevgilisi için tüm malvarlığını satan Hamdi Kılıç’ın cesedi çiftlik evinin çok yakınında ağaçta asılı olarak bulundu.



DİDİK DİDİK ARANMIŞTI



Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.