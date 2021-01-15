Müge Anlı'daki Hamdi Kılıç olayında son dakika... Ağaçta asılı olarak bulundu
Sevgilisinin evinden kaybolan Hamdi Kılıç olayında son dakika gelişmesini Müge Anlı aktardı. Ailesinin bir süredir haber alamadığı Hamdi Kılıç’ın cesedi 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor.
24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti. Sevgilisi için tüm malvarlığını satan Hamdi Kılıç’ın cesedi çiftlik evinin çok yakınında ağaçta asılı olarak bulundu.
DİDİK DİDİK ARANMIŞTI
Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.
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