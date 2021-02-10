Şiar Kılıç nasıl öldü? İlk dava bugün gerçekleşiyor... İşte anne Gülüzar Amanet ve Sami Kılıç için istenen cezalar

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan’da meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

2 şüpheli Sakarya’ya getirilirken, Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alınmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İSTENEN CEZALAR



Anne Gülüzar Amanet hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, Yasin Kılıç ve Emine Kılıç hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



Sanıkların yargılanmasına bugün başlandı.