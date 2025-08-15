×
Müge Anlı'da korkunç cinayeti itiraf etmişti! Tutuklu yargılanırken tahliye edilen Sebile Yörük, yeniden tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:12

Osmaniye'de eşi Mehmet Yörük'ü (53) zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Sebile Yörük (49) hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana'da saklandığı belirlenen Sebile Yörük, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Osmaniye’de 22 Mart 2024’te evinde rahatsızlanan Mehmet Yörük, kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümün ardından, eşi Sebile Yörük ile ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan, Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan itiraflardan sonra gözaltına alınıp, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, Yörük’ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi. Osmaniye 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

AYNI SUÇTAN YENİDEN YAKALAMA KARARI

Tahliye sonrası Sebile Yörük hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük’ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Sokak sokak yapılan takiple yakalanan Sebile Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yeniden tutuklandı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi. Baskılar ardından art arda itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.

Canlı yayında Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek 'üfürükçü' Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına almıştı.

