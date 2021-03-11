Adem Bozkurt kimdir, katili kim çıktı? Adem Bozkurt cinayetinin detayları

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne 5 Mart günü giden Adem Bozkurt'un ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bozkurt'un son görüldüğü yer olan Acıklı Mahallesi'nde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Tanıkların, Bozkurt'un aracını yol kenarına bırakıp başka bir araca binerek uzaklaştığını öne sürmesi üzerine ekipler, bahse konu aracın gidiş güzergahını takibe aldı.

Yapılan incelemelerde Adem Bozkurt'u aracına aldığı belirlenen Çayan A. (38) gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede yol kenarında kanlar içinde bulunan cesedin Bozkurt'a ait olduğunu belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, savcı talimatıyla otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

MÜGE ANLI'YA KONU OLMUŞTU

Adem Bozkurt'un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Görgü tanıklarının ifadeleri Adem Bozkurt'un yasak aşk nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimalini akıllara getirmişti. Arkadaşlarına 'Üç ayrı evimde üç sevgilim var" dediği anlatılan Adem Bozkurt'un ayrıca Bolu'daki bir kadınla görüştüğü ve ondan para istediği öğrenilmişti.