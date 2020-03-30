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Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Cesedi parçalamış…

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Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Cesedi parçalamış…
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Atv'de kriminal olayları konu alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Manisa'da öldürülen 22 yaşındaki Özcan Eren’in cinayetindeki ayrıntılar ortaya çıktı.

Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün yine kan donduran bir cinayetin itirafı damga vurdu. Soma’da vahşice öldürülen Özcan Eren’in cinayetindeki ayrıntıları Müge Anlı açıkladı. 

Manisa’da kaybolduktan sonra en son görüştüğü veteriner hekim Mehmet Tahta tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya 22 yaşındaki Özcan Eren’in cinayetindeki ayrıntıları Müge Anlı açıkladı. Cinayeti itiraf eden katil zanlı tahta, neden olarak “Bana kötü kokuyorsun dedi. Aramızda kavga çıktı. Bana ve aileme küfür etti. Ben de öldürdüm” dedi.

Öldürdükten sonra muayenehanesinin bodrum katında cesedi parçaladığını da itiraf etti.


Özcan Eren'i öldürdüğünü itiraf etti
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