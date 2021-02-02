Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Haberi alınca ayaklarına kapandı... Emel Savaş bulundu mu?

Fatma Kalay, 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'in bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Anlı'nın, 'Size müjdeli haberi vereyim. Emel'i bulduk' sözlerinin ardından anne Fatma Kalay, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

MÜGE ANLI, EMEL SAVAŞ'IN FOTOĞRAFINI ANNESİNE VERDİ

Fatma Kalay, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı. Anlı ise 'Artık dayanamayacağım' diyerek maskesini taktı ve Kalay'a sarıldı. Müge Anlı daha sonra ikinci sürpriz olarak Emel Savaş'ın fotoğrafını Fatma Kalay'a verdi.

Müge Anlı, 1984 yılında kaybolan Emel'in 2 çocuk annesi ve bankacı olduğunu, 1985'in Mart ayında evlatlık alındığını şuan İngiltere'de olduğunu açıkladı.