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Müge Anlı'da cinayet itirafı Canlı yayında gözaltına alındılar! 'Kocam, üfürükçü Mustafa'nın verdiği suyu içtikten sonra öldü'

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#Mehmet Yörük Cinayeti#Cinayet#Müge Anlı
Müge Anlıda cinayet itirafı Canlı yayında gözaltına alındılar Kocam, üfürükçü Mustafanın verdiği suyu içtikten sonra öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 13:34

Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sebile Yörük, Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve ardından Mehmet Yörük'ün hayatını kaybettiğini itiraf etti. Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

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Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi. Baskılar ardından art arda itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.

Müge Anlıda cinayet itirafı Canlı yayında gözaltına alındılar Kocam, üfürükçü Mustafanın verdiği suyu içtikten sonra öldü

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük'e karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

Müge Anlıda cinayet itirafı Canlı yayında gözaltına alındılar Kocam, üfürükçü Mustafanın verdiği suyu içtikten sonra öldü

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SUYU TARHANA ÇORBASINA KATMIŞLAR

Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

Müge Anlıda cinayet itirafı Canlı yayında gözaltına alındılar Kocam, üfürükçü Mustafanın verdiği suyu içtikten sonra öldü

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#Mehmet Yörük Cinayeti#Cinayet#Müge Anlı

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