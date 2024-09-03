Müge Anlı'da cinayet itirafı Canlı yayında gözaltına alındılar! 'Kocam, üfürükçü Mustafa'nın verdiği suyu içtikten sonra öldü'

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Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi. Baskılar ardından art arda itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük'e karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

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SUYU TARHANA ÇORBASINA KATMIŞLAR

Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.