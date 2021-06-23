Son dakika: Müge Anlı da sarılarak ağladı… Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi

Annesiyle babasının katilini arayan Dr. Osman Büyükşen canlı yayında sinir krizi geçirdi. Necla ve Metin Büyükşen çifti Konya Karatay'da kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen ise yaralanmıştı.

Annesiyle babasının cinayetinde iki kardeşi şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen, üç yıldır çözülemeyen cinayetin failleri bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Programda günlerdir konuşulan Büyükşen çiftinin cinayetinde oğulları Osman Büyükşen gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükşen, olayı soruşturan jandarmaya da savcıya da isyan etti. Cinayetin tanığı olan kız kardeşini de ortaya atarak sinir krizi geçiren Büyükşen'i Müge Anlı sakinleştirdi.

DR. OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?



17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.

İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktadır

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