Müge Anlı 'da çok konuşulmuştu! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme... WhatsApp kayıtları incelenecek

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, saldırgan Büşra Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Ölmüş gibi davranıp kurtulduğunu öne süren Büşra Büyükşen, yoldan geçen komşularının aracına binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve katıldığı televizyon programlarında anne ve babasının katilini aradı. Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayetin çözülmesi için başlatılan çalışma kapsamında İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve onun babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

BÜŞRA, OLAY GECESİNİ ANLATTI

Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre, saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasından sonra ölmüş gibi davranıp, yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularına ait araçla gittiği jandarmaya haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında keşif için dün olayın meydana geldiği eve götürüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve jandarma komutan yardımcılarının katıldığı keşifte, çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen de yer aldı. Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı.

HTS VE WHATSAPP YAZIŞMALARINA İNCELEME

Gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgularına, çok yönlü devam ediliyor. Jandarmanın, ailelerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, cinayet silahına yönelik adreslerde ele geçirilen av tüfeklerini de incelemeye aldığı belirtildi.

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