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Gündem
Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Müftülük çalışanı koronavirüse yakalandı, 5 personel karantinaya alındı

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Müftülük çalışanı koronavirüse yakalandı, 5 personel karantinaya alındı
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KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesinde müftülük çalışanına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kurum çalışanı 5 personel evlerinde karantinaya alındı.

Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde görevli bir personele görülen belirtiler üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun ardından görevli personel tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından temaslı olabileceği değerlendirilen 5 personelde evlerinde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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