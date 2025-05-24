Müfredattaki örnek kadınlar

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’na kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin müfredatta yaptıkları çalışmaları aktardı. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye gibi kadın kahramanların milli mücadele’ye katkılarına değinilirken, Sosyal Bilgiler dersinde de dünya şampiyonu olan Filenin Sultanları’nın (Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı) ön plana çıkarıldığını vurguladı.

ZORBALIKLA MÜCADELE

Komisyon, 948 sayfadan oluşan taslak raporunda kadına şiddeti önleme konusunda sekiz bakanlığın da yaptığı çalışmalara yer verdi. MEB, rapor için Komisyon’a sunduğu notta müfredata yönelik temel faaliyetlerden bahsetti. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarında pek çok güncelleme yapıldığı vurgulandı. Öğretim programlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin içeriğin eşitlik, toplumsal şiddet, olumlu iletişim, akran zorbalığı, aile içi iletişim, ailenin korunması ve güçlendirilmesi ve kadının güçlendirilmesi gibi konularla dolaylı, kadına yönelik şiddet gibi kavram ve konularla doğrudan yer aldığı belirtildi.

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MİLLİ MÜCADELENİN CESUR YÜREKLERİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yer verilen beş milli kadın kahramanın hikâyeleri ise şöyle:

Halide Onbaşı:

Yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen olan Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in yanında sivil görev yapmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır.

Kara Fatma:

Soyadı kanunundan önceki takma adı Kara Fatma olan Fatma Seher Erden, I. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleri ile küçük savunma çeteleri kurdu; daha sonra çetesiyle düzenli orduya katıldı. Kurtuluş Savaşı’nda üç sene hizmet etti ve 300 kişilik bir müfrezeyi yönetti, İstiklâl Madalyası aldı.

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Gördesli Makbule:

Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’yu işgal eden Yunan kuvvetleri ile savaşırken ölen bir Kuvay-ı Milliye neferi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan işgaline karşı Gördes, Demirci, Simav, Sındırgı bölgesinde başlayan direnişe katıldı. 16 Mart 1922’de Şahinkaya Köyü ve Akkocalı Köyü civarındaki Kocayayla mevkisindeki bir baskın sırasında şehit oldu.

Tayyar Rahmiye:

Rahime Hatun, Türk Kurtuluş Savaşının halk kahramanlarından. I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’nun güneyini işgal eden Fransız güçlerine karşı savaştı. 9’uncu Tümenin bir müfrezesine komutanlık yaptı. Atı üzerinde uçar gibi düşmana saldırdığından kendisine ‘tayyar’ unvanı verildiği düşünülüyor. Osmaniye’deki Fransız karargâhına yapılan hücum sırasında vuruldu.

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Şerife Bacı:

Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusuna cephane taşırken kağnısının üzerinde donarak can verdi ve kadınların savaşın kazanılması için yaptığı fedakârlık ve kahramanlıkların bir sembolü haline geldi.

GURUR TABLOMUZ FİLENİN SULTANLARI

MEB, Sosyal Bilgiler dersinde dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na geniş yer verildiğine dikkat çekti.