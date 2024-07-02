Müfredatın örnek sınıfı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğup büyüyen Rümeysa Çevlik, Konya Selçuk Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümünü’nden 2010’da mezun oldu. Mardin’de bir yıl görev yaptıktan sonra memleketine dönerek dağ köyünde bulunan ve taşımalı 14 öğrencisi olan Kayasuyu İlkokulu’nda çalışmaya başladı.

PANDEMİDE DOĞDU

Rümeysa öğretmen, pandemide farklı bir eğitim modeli arayışına girdi ve ‘ekolojik açık hava sınıfları’ kurmaya karar verdi. Velilerin evlerinden çıkan atıkları dönüştürdü, işgücünde de yine ailelerden destek aldı. Rümeysa öğretmenin öğrencileri için sıfır maliyetle oluşturduğu ‘açık hava sınıfları’, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni müfredatta okulöncesi eğitimde örnek sınıf olarak gösterildi. Rümeysa Çevlik, ‘açık hava sınıfı’ projesini nasıl geliştirdiğini ve derste neler yaptıklarını şöyle anlattı: “Geleneksel okulöncesi eğitim anlayışında, çocuklar doğaya zarar veren materyallerle çalışırlar ve çok fazla kâğıt tüketip atık çıkarırlar. Önce içerisinde doğaya zarar veren atıkların, plastiklerin olmadığı bir ekolojik sınıf oluşturmayı ve çocuklara da küçük yaştan çevre bilinci aşılamayı düşündüm. Günlük yaşam becerileri atölyesinde ahşaptan çatal, bıçak, çivi, çekiçle el becerilerini geliştiriyorlar. Buğday değil, kum eliyorlar. Büyük, küçük, dar, geniş gibi kavramları da kitaptan ya da kâğıt boyayıp israf ederek değil, yaşayarak öğreniyorlar.”

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BÖRTÜ BÖCEKLE ÇAMURLA İÇ İÇE

-Açık hava sınıfında tuğla deliklerinden odaları olan bir böcek oteli de kurduklarını anlatan Çevlik, “Farklı türlerin hareketlerini farklı büyüteçlerle inceliyorlar. Böcek otelinin resepsiyonunda ‘salyangozlar’ bekliyor. Böcek oteli sakinlerini ekmeğin kırıntılarıyla beslerken paylaşmayı, oda numaralarından matematiği öğreniyorlar” dedi.

10 EĞİTİM İSTASYONU

- Rümeysa öğretmenin ‘açık hava sınıfı’nda bulunan 10 eğitim istasyonu ise şöyle:

- Tiyatro m Erken okuryazarlık

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- Günlük yaşam becerileri m Müzik

- Bitki gözlem m Atatürk merkezleri

- Böcek oteli m Denge yürüyüş alanı m Ağaç evde kitap okuma alanı

- Çamur alanı.