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'39 mülkiye müfettişi, 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek' Bakan Yerlikaya'dan sahipsiz hayvanlar açıklaması: Mevzuata uymayanlara gereği yapılacak

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Sahipsiz Hayvanlar#Müfettişler
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 13:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Kusuru olaranlara soruşturma açılacak. Mevzuata uymayanlara gereği yapılacak. 39 mülkiye müfettişi, 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

39 mülkiye baş müfettişini bugün 81 ile gönderdik. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip, detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir, durum tespiti yapılmasıdır.

Kurum ve kuruluşlar bu zamana kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler. Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. 2 ayda 1, 81 vilayetimize müfettişlerimizi göndereceğiz.

Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. İncelemeyi tamamladılar. Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.

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"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILACAK"

Bazı belediyeler sokak hayvanlarını toplayıp başka belediyelerin sınırlarına bırakıyor diye çok şikayet aldık. Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız.

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Yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulmalıyız. Bütün gayretimiz, yeni Rana'lar, Eslem'ler olmaması için.

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Sahipsiz Hayvanlar#Müfettişler

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