Müfettişlerden önemli tespitler... İhmal çok teftiş yok

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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, müfettişlerin tespit ettiği ihmalleri şöyle sıraladı:

* Yağmurlama yani ‘sprinkler’ sisteminin tesis edilmediği anlaşıldı.

* Yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığı saptandı.

* Restoranda ve mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği portatif yangın söndürme cihazlarının bulunmadığı tespit edildi.

* İşyerinde çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin de bulunmadığı anlaşıldı.

* Otelin dış cephesinde ahşap malzeme kullanılması, zeminlerin halı, duvarların ahşap kaplama olması nedeniyle yangının hızlı bir şekilde ilerlediği tespit edildi.

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* İşverence iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmediği, uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanmadığı saptandı.

‘BİLİRKİŞİ RAPORU HAFTAYA ÇIKACAK’

Komisyon Başkanı Selami Altınok bilirkişi raporuna ilişkin olarak, “Sordum ben savcılığa, bilirkişi raporunu daha vermemişler, bu hafta verecekler. Rapor verildikten sonra bilirkişileri kamera görüntüleriyle beraber buraya isteyeceğim” dedi.

BOŞLUK VAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün konutundan arsasına, araç muayenesinden sigortasına ve diğer durumlara kadar maalesef boşluklarımız var. Doğru mudur? Vardır. Biz de biliyoruz, böyle bir boşluk olduğunu görebiliyoruz ancak bunun tamamlanması için de gerekli çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz ve bizim önceliğimiz çok riskli alanlar.”

BURAYA SIRA GELMEMİŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan: “2 başmüfettişimiz inceledi. SGK müfettişleri de gitti. Daha önce burası planlı teftiş için öngörülmemiş; fakat şikâyet de olmamış. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir teftiş yok. Toplamda 2.5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var, önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş.”