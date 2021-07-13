Müezzinin camide 9 yaşındaki çocuğu dövdüğü görüntülere çifte soruşturma
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), camide gürültü yaptığı gerekçesiyle 9 yaşındaki B.G.'yi dövdüğü görüntüler büyük tepki çekti. Darp raporu alan B.G.'nin babası suç duyurusunda bulundu. Müezzin hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bu arada müezzin Necmi G.'nin B.G.'yi dövdüğü anlar da görüntülendi. Görüntülerde Necmi G.'nin B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladığı görülüyor.
İlçedeki Yeniyurt Mahallesi, Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G., namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi.
Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.