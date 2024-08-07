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Müezzini başına taşla vurup öldürmüşlerdi! Malatya'da korkunç olayda 3 tutuklama

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#MALATYA#Cinayet#Polis
Müezzini başına taşla vurup öldürmüşlerdi Malatyada korkunç olayda 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 10:57

Malatya'da, husumetli amca çocuklarının kavgasında, başına taşla vurulan Abdulhalik Gücdevani Camisi müezzini Murat Bulut'un (35) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

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Olay, Darende ilçesi Nurkuyusu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Ailevi nedenlerden husumetli olan amca çocukları arasında çıkan tartışma, taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına taş isabet eden Battalgazi ilçesindeki Abdulhalik Gücdevani Camisi müezzini Murat Bulut ile Y.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Bulut, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında kavgaya karışan, aralarında yaralanan ve tedavisi tamamlanan Y.B.'nin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B., A.B. ve M.M.B. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, diğer 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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#MALATYA#Cinayet#Polis

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