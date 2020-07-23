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Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Müezzin Şükrü Asıleren kimdir?

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Müezzin Şükrü Asıleren kimdir?
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Ayasofya Camii'ne müezzin olarak atanan isimlerden biri de Şükrü Asıleren oldu. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Enfâl Suresi’nin 20-25’inci âyetlerini okuyan Şükrü Asileren, jüriden 777 puan alarak ikinci olmuştu. Peki, Müezzin Şükrü Asıleren kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ibadete açılan Ayasofya Camii'ne atanan üç imam ile beş müezzinin isimlerini açıkladı. Atanan müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.

Şükrü Asıleren TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ikinci olmuştu. Kuran-ı Kerim okuma yönündeki eğitimin çocukluk yaşlarında başlayan Şükrü Asıleren, 9 yıldır Kadıköy Selami Çeşme Camisi Müezzini olarak görev yapıyordu.

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