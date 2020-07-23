Müezzin nedir, ne demek? İşte müezzinlik görevleri

İmam-hatip ve müezzinler, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir Müezzin namaz vakitleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır.. Müezzinliğin önemine işaret eden Hz. Peygamber, “İnsanlar müezzinlik yapmanın ve ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi buna ulaşmak için kuraya başvururlardı” demiştir.



MÜEZZİN NE DEMEK?



Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişidir. TDK’da müezzin ‘Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi, ezancı’ olarak tanımlanmaktadır.



Müezzinlik makamı, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah zamanından beri vardır. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir.



Müezzinler, Türk camilerinde, Türk Devleti tarafından devlet memuru kadrosu ile atanırlar. 1950’den önce Eyüp Sultan’da on, Fâtih, Sultan Ahmed, Beyazıt camileriyle, Yenicami’de, Vâlide-i Atik Camii’nde dokuz, Nuruosmaniye’de altı müezzin görev yaparken günümüzde bu sayı üçe kadar düşmüştür.