×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Müezzin, namazdan sonra hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Uçar#Aydın#Aydın Haberleri
Müezzin, namazdan sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 16:56

Aydın'ın Efeler ilçesinde cemaate öğle namazı kıldırdıktan kalp krizi geçiren müezzin kayyımı Fahrettin Uçar (57), son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Karacaahmet Türbe Camisi'nde görevli olduğu öğrenilen müezzin kayyımı Fahrettin Uçar, öğle namazını kıldırmak için dün Astis Camisi'ne geldi. Cemaate namaz kıldıran Uçar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbarla camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçar'ın kalp krizi geçirerek ayatını kaybettiği belirlendi. Fahrettin Uçar'ın cenazesi bugün cuma namazına müteakip Tepecik Camisi'nde kılınan namazın ardından Tepecik Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Uçar#Aydın#Aydın Haberleri

BAKMADAN GEÇME!