Müebbette en önemli delil Ulu’nun ifadesi

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Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Açılan davada Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Gül Tut’un kızı tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü sonucuna varıldığı belirtildi. Olay sırasında aynı odada bulunan Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun duruşmadaki beyanlarının da önemli deliller arasında değerlendirildiğine yer verildi. Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamalarında düşme anını görmediğine ilişkin beyanlarıyla, duruşmadaki anlatımı arasındaki çelişkiyi korktuğu gerekçesiyle açıkladığı vurgulandı.



AVUKATI İTİRAZ EDECEK



Kararda olayın gerçekleştiği pencerenin önünden alınan örneklerde kayganlık sağlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığına ilişkin kriminal rapor da tanığın anlatımını destekleyen bulgular arasında sayıldı. Sanık avukatı Merve Uçanok, dosyada bulunan birçok delile itibar edilmediğini, mahkumiyetin yalnızca tanık Ulu’nun sonradan değiştirdiği ifadesine ve Bursa Kriminal Laboratuvarı’nın olay yerinden yaklaşık bir ay sonra alınan örneklerle verdiği raporuna dayandırıldığını savundu. Karara itiraz edeceklerini belirtti.