FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesine birçok firari katıldı! Müebbetlik stadyum

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ABD’de son güne kadar yeri ve zamanı sır gibi saklı tutulan ve giriş izni için örgüt üyelerine gizli olarak karekod gönderilen törene gelen FETÖ’cülerden birçoğunun maske ve gözlük takarak yüzlerini gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık 5 bin kişilik stadyum ABD’nin çeşitli bölgelerinden ve başka ülkelerden kaçak FETÖ’cülerle doldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan FETÖ’cü Adil Öksüz’e benzeyen bir örgüt üyesinin tabutun çevresinde görülmesi, “darbe girişiminden bu yana kaçak olarak yurtdışında yaşayan Öksüz, ABD’ye mi sığındı?” sorusunu akıllara getirdi.

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ABD BAYRAĞI ALTINDA TEKBİRSİZ GİTTİ

Örgüt içi yazışmalarda katılacak kaçak FETÖ’cülere “tekbir yasağı” getirilirken, ayin gibi töreni yöneten FETÖ’cü Yıldırım, Gülen için “nasıl bilirdiniz” sorusuna gerek olmadığını söyledi. Beyzbol sahasında Amerikan bayrağı dalgalandı.

FETÖ elebaşı daha sonra New Jersey’deki beyzbol sahasına yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki örgüt karargahına getirilerek bahçede açılan çukura gömüldü.

‘KIRMIZI LİSTE’ HAZIR BULUNDU

- Maskeli törende, İçişleri Bakanlığı’nın 20 milyon Türk Lirası ödülle terörden arananlar kırmızı listesinde yer alan birçok isim vardı. Aralarında FETÖ elebaşı Gülen’in onlarca yıldır yanında önemli rollerde bulunan Suat Yıldırım, örgütün parasını yönettiği iddia edilen Cevdet Türkyolu, FETÖ’nün Avrupa ağından sorumlu Abdullah Aymaz, elebaşının yeğeni Kemal Gülen, eski basketbolcu Enes Kanter, FETÖ’nün medya yapılanmasından aranan Ekrem Dumanlı, Abdulhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan gibi isimler de yer aldı.

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