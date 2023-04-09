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Müebbetle yargılanacak

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#Hakan Asilkan#Elif Mihriban Arduç#Cinayet
Müebbetle yargılanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

Ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi Elif Mihriban Arduç’u işlettiği kafede tabancayla öldüren Hakan Asilkan’a müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Kadıköy’de Hakan Asilkan (63) ile Elif Mihriban Arduç (63) uzun süre birlikte yaşadıktan sonra Arduç’un ayrılma kararı sonrası evlerini ayırdı. Ayrılma kararını sindiremeyen Asilkan 13 Ağustos 2022’de, Arduç’un işlettiği kafeye geldi. Çıkan tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken Asilkan, kadına 6 el ateş edip kaçtı. Mihriban Arduç hayatını kaybetti, Asilkan ise saatler sonra Bostancı’da yakalandı. Asilkan’ın Altıyol otobüs durağının oradaki yeşilliklere attığını söylediği tabanca da bulundu.

BAHANE YİNE AYNI

Ayrılma kararını kabul edemeyen, maddi olarak da istekleri olduğu öğrenilen Asilkan ifadesinde ise kadın cinayetlerinin bilindik bahanesine sığındı: “Mihriban ile işyerinde çalışan aşçının yakınlaştıklarını düşündüm. ‘Sen bana karışamazsın. Sen de git kendine başkasını bul’ deyince sinirlendim” dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Hakan Asilkan’ın kasten öldürme suçundan müebbet hapsini istedi. Cezada herhangi bir indirim öngörülmedi.

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#Hakan Asilkan#Elif Mihriban Arduç#Cinayet

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