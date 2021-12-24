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Müebbete mahkûm

#Elham Atıfı#Muhammedullah Raihan#Afganistan
Müebbete mahkûm

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Elham Atıfı (27) üniversitede eğitim görürken tanıştığı Muhammedullah Raihan ile 2015 yılında evlendi. İki yıl boyunca eşinden şiddet gören Atıfı, 2017 yılında eşinden kaçarak Türkiye’ye geldi. İstanbul Sultangazi’de bir ev tuttu, gündelik işlerde çalışmaya başladı. Raihan sosyal medyada izini bulduğu eşinin peşine düştü.

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İlk olarak İran üzerinden resmi yollarla Türkiye’ye gelmeye çalıştı ancak başaramadı. Ardından da 4 bin 500 kilometrelik kaçak bir yolculuğa çıktı. İstanbul’a ulaşan Muhammedullah Raihan eşinin başına demirle vurup bağırdığı için de elektrik kablosuyla boğarak öldürdü. Raihan, İran sınırını geçmeye hazırlanırken yakalandı.

‘BANA BİR ŞANS VERİN’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhammedullah Raihan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün karara bağlandı. Muhammedullah Raihan son sözlerini soran mahkeme heyetine, “Herkesten özür dilerim. Bana bir şans daha verin. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” dedi. Kararını açıklayan mahkeme Muhammedullah Raihan’ı müebbet hapse çarptırdı ve cezada indirim uygulamadı.

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#Elham Atıfı#Muhammedullah Raihan#Afganistan

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