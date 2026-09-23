‘Müebbet yatamam’ deyip tetiğe bastı

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Kadir Çelik, üç arkadaşına bıçak ve tabancayla saldırdıktan sonra kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi.

‘BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR’

Çelik, daha sonra cinayet yerine geri döndü. Polis tarafından fark edilen Çelik kaçmaya başladı. Bir apartmana saklanan Çelik, polisin “Teslim ol” çağrısına karşılık silahla başına ateş ederek intihar etti. Çelik’in polise, “Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet yatamam” dediği belirtildi.