Müebbet ve 210 yıl istendi

Mütalaasını dava dosyasına sunan duruşma savcısı, Karakuş’un bir kişiyi ‘kasten öldürme’, 14 kişiyi de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Adli Tıp Kurumu’nca dava dosyasına gönderilen raporda, Necdet Karakuş’un cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak, azaltacak mahiyette ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zekâ geriliği saptanmadığı belirtilmişti.