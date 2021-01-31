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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Müebbet + 210 yıl istendi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Müebbet + 210 yıl istendi
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İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019’da, kullandığı halk otobüsünü vatandaşların beklediği otobüs durağına sürerek bir kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına neden olan 34 yaşındaki Necdet Karakuş hakkındaki dava karar aşamasına geldi.

Mütalaasını dava dosyasına sunan duruşma savcısı, Karakuş’un bir kişiyi ‘kasten öldürme’, 14 kişiyi de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Adli Tıp Kurumu’nca dava dosyasına gönderilen raporda, Necdet Karakuş’un cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak, azaltacak mahiyette ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zekâ geriliği saptanmadığı belirtilmişti.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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