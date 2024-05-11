Müdürün katili silahla yakalanıp serbest bırakılmış

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Yakalanan Y.K. ise “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Şüpheli Y.K.’nın, daha önce de ruhsatsız silahla yakalandığı ortaya çıktı. Y.K.’nın 5 Aralık 2023’te Eyüpsultan’da motorize devriye ekiplerine ruhsatsız tabancayla yakalandığı, götürüldüğü karakolda tutanak tutulduğu ve para cezasıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

5 yaşındayken ailesiyle Irak’tan Türkiye’ye gelen Y.K.’nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle iki yılda üç okul değiştirdiği de öğrenildi. Y.K.’nın önceki okulundan ruhsatsız tabancayla yakalandığı gerekçesiyle atıldığı ortaya çıktı.