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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Mudurnu'da, evlerin yanındaki odunluk alev alev yandı

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Mudurnu'da, evlerin yanındaki odunluk alev alev yandı
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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle odunlukta çıkan yangın, yanı başındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl köyünde İlhan Erdoğan’a ait odunlukta, dün gece saatlerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle, odunlukta çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını, bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi.

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