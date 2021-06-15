Müdüre mobbing soruşturması! Görevden alındı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin, Baş’tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de ‘İstifa et’ baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözkonusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Pervin Töre hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.

İKİ KİŞİYE DAHA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş’a mobbing uyguladığı iddia edilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında soruşturma izni verdi. Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevden alınan Pervin Töre’nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

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