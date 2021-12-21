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Müdür yardımcısına öğrencisine cinsel istismardan 12,5 yıl hapis cezası

#Kocaeli#İzmit#Cinsel İstismar
Müdür yardımcısına öğrencisine cinsel istismardan 12,5 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde D.U. (17) adlı kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan müdür yardımcısı Bilal Sayar (43), 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Körfez ilçesinde Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi D.U. mart ayında rehber öğretmenine, müdür yardımcısı Bilal Sayar tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Rehber öğretmen durumu polise bildirdi. 22 Mart'ta polis tarafından gözaltına alınan Sayar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Sayar cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, öğrencinin ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

'ADALETİNİZE GÜVENİYORUM'

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Sayar, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdurun anlatımlarıyla davranışları uyuşmamaktadır. Kendisinin sınıftan çıkma şekli görüntülerde mevcuttur. Bu hususun göz önüne alınmasını istiyorum. Revirdeki iddia edilen olaydan sonra kendisinin benim kursuma devam etmesi iddiaları çürütmektedir. WhatsApp'tan bana gülücük emojileri atması da benim üzerimdeki emellerini göstermektedir. Bütün bu hususlar gözönüne alınarak beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

CEZA ORANI ARTIRILDI

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Mahkeme heyeti, sanık Sayar'ı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine; '18 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 8 yıl hapis cezası almasına hükmetti. Cezayı, cinsel istismarı gerçekleştiren kişinin eğitimci olması ve eylemin zincirleme şekilde yapılması nedeniyle yarı oranında artıran mahkeme, Sayar'a toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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#Kocaeli#İzmit#Cinsel İstismar

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