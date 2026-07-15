Müdür vekilini makamında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

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Olay, 6 Ekim 2024’te saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri sonrası İzmir’de toprağa verildi.

JANDARMAYI ARAYARAK TESLİM OLDU

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Murat Yakupoğlu'nun ilişkisi olduğu öne sürülen kadının boşanma aşamasındaki eşi Selçuk Aydoğan olduğu iddia edildi. Aydoğan, olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen Selçuk Aydoğan'ın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları da ortaya çıktı.

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TABANCAYI ATTIĞINI SÖYLEDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınıp, polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Yakupoğlu'nu boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, tabancayı da attığını söylediği belirtildi. Öte yandan 2 çocuk babası Selçuk Aydoğan'ın boşanma aşamasındaki eşinin İstanbul'da yaşadığı, şüpheli tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı olduğu belirtildi.

MARMARA ADASI'NDAN JANDARMA BOTUYLA GETİRİLDİ

Aydoğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Marmara Adası'ndan jandarma botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Limanı'na getirilen Aydoğan, buradan Bandırma Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Selçuk Aydoğan’ın yargılanmasına Bandırma 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Cezaevinde bulunan Aydoğan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Selçuk Aydoğan, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunduğunu, bu nedenle ailesi ve 2 çocuğunun zor günler yaşadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.